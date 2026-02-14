Marcha sector minero de Chihuahua; exigen justicia por la muerte de trabajadores en Sinaloa

Luego de darse a conocer la muerte de cinco mineros, trabajadores de la empresa Vizsla Silver, en Concordia, Sinaloa, este mediodía en la ciudad de Chihuahua se llevó a cabo una marcha pacífica para exigir justicia, el grupo de personas que la encabezaron, partieron desde el monumento a Francsico Villa, en la glorieta de la División del Norte-Universidad.

Cabe hacer mención que, para este 14 de febrero, fueron convocadas por lo menos cuatro marchas simultaneas en el país: Chihuahua, Zacatecas, Durango y Guanajuato.

En memoria de Jesús Antonio de la O

De las víctimas por las cuales hoy se clama justicia en México, está el chihuahuense Jesús, ingeniero en Ecología y además músico; él fue la cuarta víctima en ser identificada por sus familiares.

Durante esta marcha, familiares y amigos de Jesús, marcharon hasta llegar al Palacio de Gobierno. Recordado por ser una persona calidad humana de Antonio y por su compromiso con el medio ambiente.

“Antonio será recordado por su profesionalismo, compromiso con el medio ambiente y valiosas aportaciones al ejercicio de la ingeniería en ecología, así como por su calidad humana y compañerismo, que dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de conocerlo y trabajar a su lado”.



Las autoridades dicen…

Luego del reporte de las 10 personas no localizadas, el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que detrás del crimen estaría la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Las declaraciones de los detenidos indican que el secuestro de los trabajadores habría sido una “confusión” con integrantes de ungrupo rival.

El funcionario agregó que no contaban con reportes previos de que los trabajadores hayan sufrido extorsión o hayan sido molestados por algún grupo delictivo.