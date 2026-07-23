Marcelo Ebrard recibe a Jamieson Greer para la tercera ronda de revisión del T-MEC; hoy se reúne con Sheinbaum

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recibió la noche de este miércoles en el país al embajador Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

La visita del representante en México se da en el marco de la tercera ronda bilateral de conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según se informó, tiene previsto reunirse este jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario Ebrard, previo a las discusiones por el Tratado.

“Todavía no tengo la hora, pero (se llevará a cabo) en la mañana”, declaró la presidenta durante su conferencia de prensa diaria realizada este miércoles desde Toluca, en el Estado de México.

Greer estará en el país hasta el viernes, a fin de participar en las negociaciones encabezadas por el secretario Ebrard, cuyos equipos técnicos iniciaron el martes los trabajos con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR en inglés).

Las reuniones abordarán asuntos como los aranceles al acero, el aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, los temas laborales, la agricultura y los servicios de pagos electrónicos.

La tercera ronda es la primera desde que Estados Unidos rechazó extender el T-MEC por otros 16 años y activó un esquema de evaluaciones anuales hasta 2036.