Manufactura sostiene reactivación en noviembre del 2025, pero sangría de empleo no para

En noviembre del 2025 el volumen físico de la producción manufactureracreció 1% en comparación con el mes previo, con lo que hiló tres meses en ascenso y recortó su caída acumulada en el año, de acuerdo con cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En términos interanuales el indicador creció 1.4%, con lo que aceleró su avance luego de crecer 0.7% durante octubre.

Con estos resultados el volumen de producción del sector manufactureroacumulado a noviembre queda 0.3% por debajo del observado en el mismo lapso del 2024, lo que constituye una leve mejoría, considerando que hasta octubre el descenso era de 0.4%, de acuerdo con el reporte de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM).

Esta mejoría en el producto contrasta con el comportamiento del empleo sectorial, que continúa perdiendo terreno.

En noviembre pasado la nómina registró un descenso mensual de 0.4% el décimo al hilo y el undécimo en los últimos 12 meses. De modo que en el comparativo interanual se redujo en 2.7% y encadenó 33 meses a la baja.

Las ramas más afectadas por la sangría laboral siguen siendo las asociadas a la cadena textil-confección y a la fabricación de calzado, además de la industria automotriz.

Las primeras resienten todavía los efectos del recrudecimiento de la competencia desleal de producto asiático, lo que llevó al gobierno mexicano a imponer cuotas compensatorias en el 2024 y endurecer la fiscalización de importaciones realizadas a través de plataformas digitales de comercio.

Mientras que en el ramo automotriz se ha resentido la imposición de aranceles en Estados Unidos y, en el caso de vehículos pesados, ha perjudicado también la pausa en gastos de inversión fija ante la incertidumbre comercial y reformas estructurales domésticas (judicial, energética, regulatoria, etc.).

Caídas puntuales

En el desglose mensual las cinco ramas con las mayores disminuciones en las plantillas fueron: Vestido (-0.9%); Plástico y hule (-0.9%); Productos confeccionados, excepto prendas de vestir (-0.8%); Muebles (-0.7%); y Fabricación de equipo de transporte (-0.7 por ciento).

En los primeros 11 meses del 2025 el stock de empleo manufacturero acumula una caída de 1.9%, que es ya la tercera consecutiva para un lapso comparable, luego de los tropiezos de 1.8% del 2024 y de 0.4% del 2023.

De forma acumulada las cinco ramas de actividad con mayores despidos son: Fabricación de equipo de transporte (-7.2%); Insumos textiles y acabado (-5.1%); Cuero y piel (-3.8%); Vestido (-3.4%); e Industrias metálicas básicas (-3.1 por ciento).