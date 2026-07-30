Mantiene Municipio presupuesto para atender baches pese a temporada de lluvias

La Dirección de Obras Públicas mantiene sin modificaciones el presupuesto destinado al programa de bacheo, pese a las recientes lluvias registradas en la capital, informó el titular de la dependencia Carlos Rivas.

El capitalino recordó que el año pasado las afectaciones por baches fueron más severas y se presentaron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, señaló que para este 2026 se continúa trabajando con el recurso previamente establecido.

“Seguimos con el presupuesto que establecimos para este año”, expresó.

Rivas Martínez explicó que, aunque el actual temporal de lluvias ha generado nuevos desperfectos en la carpeta asfáltica, el incremento no ha sido considerable, por lo que las cuadrillas continúan atendiendo diariamente los reportes ciudadanos.

Indicó que actualmente varias cuadrillas permanecen desplegadas en diferentes sectores de la ciudad para reparar los baches conforme se detectan, con el objetivo de mantener en mejores condiciones las vialidades.

Respecto al monto invertido hasta el momento, el director señaló que no contaba con la cifra actualizada, aunque recordó que al inicio del año se dio a conocer el presupuesto asignado para estas labores y que se mantiene sin cambios.