Se desbarranca camioneta a arroyo en la Silvestre Terrazas; conductora resulta ilesa

Una joven conductora resultó con lesiones menores luego de perder el control de la camioneta que conducía y caer al interior de un arroyo de aproximadamente seis metros de profundidad, sobre la avenida Silvestre Terrazas.

El accidente ocurrió cuando la mujer circulaba de este a oeste a bordo de una Chevrolet Silverado color azul. Al llegar a la altura de la calle 30 de Abril, perdió el control del volante, salió del camino y se precipitó al arroyo.

Durante la caída, la pickup impactó contra árboles y arbustos, para finalmente chocar contra un muro ubicado en el fondo del cauce.

Al lugar acudieron paramédicos de URGE, quienes brindaron atención prehospitalaria a la conductora. Tras valorarla, determinaron que presentaba lesiones menores, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente para determinar las causas del percance.

Para rescatar la camioneta fue necesaria la intervención de dos grúas, maniobra que provocó un cuello de botella sobre la avenida Silvestre Terrazas durante varios minutos, generando afectaciones a la circulación vehicular.