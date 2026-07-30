Anuncia alcalde inauguración del puente Fuerza Aérea–Aldama y arremete contra la nueva “Ley mordaza”

El mandatario capitalino Marco Bonilla informó que el puente del distribuidor vial ubicado en el cruce de la carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea será inaugurado antes de la fecha prevista, gracias a las economías generadas durante el proceso de construcción.

Respondió que, tras regresar de sus actividades el pasado lunes, ha concentrado parte de su agenda en la preparación de su próximo Informe de Gobierno, realizando grabaciones y supervisando los últimos detalles de diversos proyectos municipales.

Explicó que originalmente la inauguración del puente estaba programada para el 11 de agosto; sin embargo, el avance de la obra permitirá adelantar su apertura.

“Por economías en los procesos de construcción vamos a terminarlo ya a partir del 2 o 3 de agosto, así que estamos listos para inaugurarlo”, declaró.

Califica como “ley mordaza” la reforma sobre derechos de las audiencias

En otro tema, criticó la iniciativa relacionada con los derechos de las audiencias, al considerar que representa un retroceso para la libertad de expresión y una forma de control sobre los medios de comunicación.

“Pobre, qué triste México. Cada vez más cerca de Venezuela y más lejos de lo que era México”, expresó.

Bonilla aseguró que la propuesta busca limitar la libertad con la que se ejerce el periodismo y la comunicación en el país.

“Hoy nos quieren poner una nueva ley mordaza. Hoy quieren acomodar para que la comunicación que se hable sea la que le conviene a este régimen, a este régimen autoritario, a este régimen que cada vez se parece más a una dictadura”, sostuvo.

El alcalde reiteró su rechazo a cualquier legislación que, desde su perspectiva, vulnere la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.