Llevan Manque y Joss jornada de reforestación, limpieza y útiles escolares a primaria de El Saucito

Las diputadas Manque Granados y Joss Vega realizaron una jornada de limpieza y reforestación en la escuela primaria Rafael F. Muñoz, en la colonia El Saucito, previo al arranque del nuevo ciclo escolar, y con el objetivo de contribuir a que las niñas y los niños regresen a un espacio más limpio, seguro y digno para aprender.

Acompañadas por vecinos y voluntarios, y con el apoyo del Gobierno del Estado, ambas legisladoras del PAN participaron en labores de limpieza de hierba y siembra de árboles, convencidas de que el cuidado de las escuelas también es una forma de invertir en el futuro de Chihuahua y fortalecer la comunidad desde sus espacios de convivencia.

Al concluir la actividad, Manque y Joss recorrieron las calles de El Saucito para saludar a las familias, escuchar de primera mano sus inquietudes y atender diversas gestiones planteadas por los vecinos.

Durante el recorrido también entregaron útiles escolares a niñas y niños de la colonia, como un apoyo a la economía familiar ante el próximo regreso a clases.

“Regresamos a la escuela Rafael F. Muñoz para cumplir con la gestión que nos llevamos hace algunas semanas, convencidas de la importancia de participar en la mejora de nuestras escuelas y garantizar espacios dignos para las niñas y niños chihuahuenses”, expresó Manque Granados.

Por su parte, Joss Vega destacó la importancia de mantener un trabajo cercano y permanente con las familias, atendiendo sus necesidades y dando seguimiento a las gestiones que se realizan desde territorio.

“Para nosotras no se trata solamente de venir, entregar un apoyo y retirarnos. Se trata de escuchar, regresar y cumplir. Hoy estamos aquí para mejorar el entorno de esta escuela, apoyar a las familias y demostrar que cuando trabajamos en equipo, podemos generar cambios que realmente se sienten en nuestra comunidad”, señaló Joss Vega.

La legisladora federal reiteró que seguirá recorriendo las colonias de Chihuahua junto con Joss Vega, en los distritos Sexto federal y 15 local, impulsando acciones que mejoren el entorno y manteniendo un contacto permanente con las familias.

“La mejor forma de representar a la gente es estando cerca de ella y trabajando todos los días en equipo para dar resultados”, concluyó Manque.