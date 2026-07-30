Más de 5 mil atenciones por desplazamiento forzado, mayoría de Gpe. y Calvo

La Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Gobierno del Estado dio a conocer que desde el 2022 a la fecha se han brindado más de 5 mil atenciones a personas que han pedido ayuda por verse obligadas a dejar sus hogares.

En palabras de Sahara Cárdenas, titular de Normatividad en la Secretaría General de Gobierno, a toda persona que se acerca con las autoridades estatales y refiere un problema de desplazamiento forzado se le canaliza a recibir ayuda social, psicológica y jurídica.

No obstante, dijo que no existe una cifra clara de cuántas personas se han visto afectadas por el desplazamiento forzado ya que probablemente existen casos que no se denuncian.

Por su parte, Norma Ledezma, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) señaló que el municipio de Guadalupe y Calvo es la zona en donde más casos se han detectado, con comunidades como Cinco Llagas.

Asimismo, Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas hizo un llamado para que la Federación tenga presencia en la Sierra y combata al crimen organizado, causa del desplazamiento forzado.