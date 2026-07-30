Xóchitl Contreras reconoce a la JMAS por llevar agua a familias vulnerables y exige al Municipio asumir su responsabilidad por el crecimiento desordenado de la ciudad

La diputada del Partido Acción Nacional, Xóchitl Contreras, reconoció a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez por el esfuerzo extraordinario que realiza para llevar agua potable a cientos de familias que habitan en asentamientos irregulares, al considerar que garantizar el acceso al vital líquido es un acto de responsabilidad social y de profundo sentido humano.

La legisladora destacó que ninguna familia debe quedarse sin agua potable, por lo que celebró que la JMAS esté respondiendo con sensibilidad ante una necesidad urgente.

“Quiero expresar mi reconocimiento a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a su presidente ejecutivo y a todo su personal, porque están demostrando que el acceso al agua es un derecho que debe atenderse con responsabilidad y humanidad. Llevar agua potable a estas familias es una decisión correcta y merece el reconocimiento de todos los juarenses.”

Sin embargo, la diputada advirtió que este esfuerzo extraordinario de la JMAS también deja al descubierto un problema mucho más profundo: la falta de planeación y de actuación del Gobierno Municipal para impedir el crecimiento de asentamientos irregulares.

“La Junta de Agua está resolviendo una necesidad humana, pero no podemos perder de vista que esta situación se originó porque el Municipio no hizo la parte que le correspondía. Una institución está atendiendo las consecuencias de un problema que otra autoridad debió prevenir.”

Xóchitl Contreras cuestionó directamente al presidente municipal y a las áreas responsables del desarrollo urbano, al señalar que los asentamientos irregulares siguen creciendo mientras cientos de familias viven sin calles pavimentadas, sin alumbrado público y sin la infraestructura mínima para una vida digna.

“La pregunta que miles de juarenses nos hacemos es: ¿por qué el Gobierno Municipal permitió que estas zonas crecieran sin orden, sin planeación y sin servicios? ¿Dónde estuvieron las autoridades cuando comenzaron estos asentamientos?”

La legisladora advirtió que esta falta de orden no solo afecta a quienes viven en esos sectores, sino a toda la ciudad.

“Cuando la Junta tiene que destinar personal, maquinaria, infraestructura y recursos extraordinarios para atender estas zonas, inevitablemente se genera una mayor presión sobre el sistema hidráulico. Esto puede traducirse en baja presión o afectaciones al servicio en otras colonias. Al final, las consecuencias de la falta de planeación municipal las terminamos pagando todos los juarenses”.

Asimismo, sostuvo que el problema no se resuelve únicamente llevando servicios públicos una vez que los asentamientos ya existen, sino evitando que continúe el crecimiento irregular de la ciudad.

“Los ciudadanos merecen un gobierno que prevenga, que planifique y que haga cumplir la ley. No podemos seguir administrando las consecuencias de la omisión; necesitamos autoridades que eviten que estos problemas sigan creciendo”.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró su reconocimiento a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento por privilegiar el bienestar de las familias juarenses, al tiempo que exigió al Gobierno Municipal asumir plenamente su responsabilidad en el ordenamiento territorial y en la dotación de infraestructura básica.

“Mi reconocimiento es para la Junta de Agua por actuar con sensibilidad y compromiso. Mi exigencia es para el Gobierno Municipal: deje de permitir el crecimiento desordenado de la ciudad y asuma la responsabilidad que por ley le corresponde. Los juarenses merecen una ciudad con orden, con planeación y con servicios públicos dignos para todos”.