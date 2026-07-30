Debe Federación atender causas de desplazamiento forzado, pide Estado presencia en la Sierra

Enrique Rascón Carrillo, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas señaló que, desde la Mesa de Desplazamiento Forzado, se hace un llamado para que el Gobierno Federal tenga presencia en la región serrana y atienda las causas de dicha problemática.

Expresó que la violencia generada por grupos del crimen organizado es la causa de que familias de comunidades serranas se vean obligadas a dejar sus hogares, en ocasiones sólo con lo que traen puesto.

Al respecto, dijo que el Gobierno del Estado ha destinado recursos extraordinarios para atender a las personas que piden ayuda por desplazamiento, sin embargo, reiteró que no basta con brindarles ayuda.

Rascón Carrillo expresó que el combate al crimen organizado y el desplazamiento forzado son de competencia federal, por lo que se requiere de su colaboración para frenar la problemática que aqueja a la Sierra Tarahumara.