Chihuahua atrasado en transporte, próxima administración tendrá tarea; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que el transporte público deberá de ser prioridad para el próximo gobierno estatal, señala que es lamentable que la capital solo cuente con una línea troncal cuando hay tantas necesidades en el tema de transporte, entiende que el presupuesto es alto, pero urge atención.

“Si estamos creo que atrasados, creo que Juárez de alguna manera nos rebaso porque allá creo que hay tres líneas troncales trabajando mientras que aquí hay una sola cuando ya debería de haber más de 6 y se ha detenido, entiendo la parte presupuestal pero la gente no, ya que es una necesidad”, comentó.

Asegura que esto deberá de ser tomado en cuenta por la siguiente administración ya que la de Maru Campos está por concluir y aun que hubo algunos proyectos se priorizó más Ciudad Juárez que la capital en donde se siguen teniendo graves problemas, queda a deber el que la capital tenga solo una línea troncal cuando debe de ser prioridad para el bienestar de miles de ciudadanos que usan a diario el transporte público.

“Creo que la persona que entre en la próxima administración le tocará hacer algo muy fuerte por el transporte público, para poder mejorar sobre todo los accesos a su trabajo y diversiones con un costo muy competitivo”, concluyó.

Canaco ha puesto en la mesa el tema de mejora del transporte público, ya que debido a esto se ha visto afectado el comercio con la llegada de colaboradores y quejas de ciudadanos por ello asegura que se tiene que poner manos a la obra en el tema.