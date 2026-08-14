Manque Granados destaca trayectoria de Gilberto Loya y mantiene aspiración por la alcaldía de Chihuahua

La diputada federal Manque Granados reiteró su interés por contender por la Presidencia Municipal de Chihuahua y aseguró que sería un honor acompañar al alcalde Marco Bonilla en un eventual proyecto rumbo a las próximas elecciones.

Reitera aspiración por la alcaldía

Granados reconoció que forma parte de los perfiles que han manifestado públicamente su intención de buscar la candidatura del PAN a la alcaldía capitalina.

“Si me lo preguntas a mí, yo estoy en esa aspiración, soy una de las aspirantes. Ya también me hicieron el honor, la hoy gobernadora, de estar en la alcaldía 10 meses. Nada sería más bonito que poder acompañar a Marco en este camino”, expresó.

La legisladora destacó que la definición de las candidaturas corresponderá al partido, por lo que dijo estar a la espera de los tiempos y procedimientos que se establezcan.

Respalda trayectoria de Gilberto Loya

Cuestionada sobre los perfiles que han quedado fuera de la contienda por la gubernatura, particularmente Gilberto Loya, Granados aseguró que únicamente tiene buenos comentarios sobre el actual secretario de Seguridad Pública Estatal.

“Yo tengo puras cosas buenas que decirte de él. Igual que con Marco, hemos sido compañeros durante 10 años, hemos acompañado muchísimo. Yo solo tengo gratitud para ellos dos”, manifestó.

La diputada federal resaltó el trabajo realizado por Loya al frente de las áreas de seguridad, tanto en el municipio como en el estado, particularmente por las acciones de inversión y los resultados obtenidos.

“Excelente perfil y excelente ser humano”

Granados señaló que durante su trayectoria Loya ha demostrado capacidad para desempeñarse en distintas responsabilidades relacionadas con la seguridad y el servicio público.

“Es una persona que en su calidad de director de Seguridad Pública, de secretario de Seguridad Pública, lo que ha hecho es cuidar a los chihuahuenses, invertir el recurso en la seguridad para el estado y en su momento para la capital, con resultados probados”, afirmó.

Incluso destacó que durante su gestión se logró consolidar una corporación policial con reconocimiento a nivel nacional.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si Loya podría desempeñarse como fiscal, Granados sostuvo que cualquier responsabilidad relacionada con seguridad y servicio a la ciudadanía sería desempeñada adecuadamente por el funcionario.

“En donde le pongas, que tenga que ver con ese tema de seguridad y de servir a la ciudadanía, estará haciendo su trabajo perfectamente bien desde la trinchera donde lo conocemos”, concluyó.