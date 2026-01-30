“Mamá, creí que teníamos tiempo”: la triste despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara

Tras confirmarse la muerte de la actriz Catherine O’Hara, su “hijo” en la pantalla, Macaulay Culkin, publicó un emotivo mensaje de despedida.

La muerte de Catherine O’Hara, confirmada este 30 de enero a los 71 años, provocó una inmediata reacción en la industria del entretenimiento.

Entre los mensajes que circularon en las horas posteriores, destacó la triste despedida del actor Macaulay Culkin, quien compartió pantalla con O’Hara en las dos películas de Mi Pobre Angelito, títulos que ocupan un lugar inolvidable en la cultura popular de los años noventa.

Catherine O’Hara interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin, el personaje que convirtió a Macaulay Culkin (actualmente de 45 años) en una estrella mundial.

Más allá del impacto comercial de la saga, la relación entre ambos actores se mantuvo a lo largo de los años, un vínculo que el propio Culkin ha reconocido públicamente en distintas ocasiones.

Muere la actriz Catherine O’Hara mamá de Kevin en ‘Mi Pobre Angelito’ (20th Century Fox/Kobal/Shutterst/20th Century Fox/Kobal/Shutterst)

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la actriz de 71 años, Macaulay recurrió a su cuenta de Instagram para rendir homenaje a la actriz. El mensaje, breve y escrito en primera persona, evitó el tono ceremonial habitual de este tipo de despedidas.

Mamá. Creí que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego.

Macaulay Culkin en su mensaje de despedida a Catherine O’Hara

Las palabras de Macaulay Culkin aparecen junto a un par de imágenes que cierran un círculo entre sus días en el set de la película Mi Pobre Angelito y su reunión en diciembre de 2023, cuando Catherine O’Hara asistió a la ceremonia en la que Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Durante ese acto, la actriz tomó la palabra para hablar de “su hijo” con cercanía y humor, subrayando su evolución personal y profesional, y confirmando la relación de afecto que había entre ambos fuera del set.

En los comentarios de la publicación, Culkin añadió una frase que terminó de dimensionar el impacto de la pérdida: “Estoy enojado por esto…”.

Este mensaje generó cientos de respuestas de apoyo por parte de seguidores y colegas, y fue interpretado como una expresión cruda de duelo, más cercana a la experiencia personal que al discurso público.

Y es que es sabido por todos que la ex estrella infantil tuvo una infancia difícil debido a la relación que tuvo con sus padres, de quienes se emancipó siendo menor de edad, por lo que ahora queda en perspectiva que Catherine O’Hara fue, de cierta forma, una figura materna para el actor.

Hollywood dice adiós a Catherine O’Hara

El fallecimiento de O’Hara también fue acompañado por homenajes de otras figuras del medio. Actores como Pedro Pascal destacaron su talento, su disciplina actoral y su capacidad para transitar con naturalidad entre la comedia y el drama, una cualidad que definió una carrera sólida en cine y televisión durante más de cinco décadas.

“Oh, genia, estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo, te mantendrá, siempre. Siempre. La única e inigualable Catherine OHara”, señaló Pedro Pascal.

Reconocida por trabajos que van de Beetlejuice y A Mighty Wind a Schitt’s Creek, Catherine O’Hara dejó una huella profunda en varias generaciones de espectadores. El mensaje de Macaulay Culkin no solo recupera la memoria de una colaboración icónica, sino que confirma que, en su caso, la relación entre madre e hijo no terminó cuando se apagaron las cámaras.