Malagón pide frenar críticas contra el ‘Tala’ Rangel y reconoce su calidad

Luis Ángel Malagón, arquero del América, mostró su respaldo a Raúl ‘Tala’ Rangel, luego de los cuestionamientos que recibió por sus equivocaciones durante los compromisos de la Selección Mexicana en la pasada Fecha FIFA.

En la conferencia de prensa previa al partido frente al Toluca, el guardameta azulcrema habló sobre la exigencia que existe para quienes defienden el arco y señaló que suelen ser juzgados con dureza, incluso cuando han tenido buenas actuaciones durante un encuentro.

“Es la posición más ingrata, tapas 10 y eres el mejor, erras una y todo mundo te quiere fuera. Yo siempre he dicho a los colegas que hay que trabajar. Ahora sí, oídos sordos y pies de plomo”, comentó.

El portero americanista también reconoció las condiciones de Rangel, quien milita en las Chivas, y consideró que cuenta con la capacidad necesaria para mantenerse en el futbol de alto nivel. “El tipo tiene la calidad, por algo juega en Chivas”, expresó Malagón, en un mensaje de respaldo hacia su colega.

Información de Agencias