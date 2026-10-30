Gracias por los resultados: Rene Chavira visita dependencias y llama a reforzar trabajos

Acudió a la las direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Ecología, además del IMPE

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 30 de octubre de 2026.- El alcalde René Chavira visitó las direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras Públicas, así como el Instituto Municipales de Pensiones (IMPE), como parte del acercamiento con personal del Gobierno Municipal para saludarlos y aprovechar para brindar un mensaje del trabajo que se debe realizar para mejorar los servicios que se brindan a las familias de Chihuahua.

Al dialogar con personal de dichas dependencias, René Chavira compartió que, con su llegada a la Presidencia Municipal, se deberá continuar con el buen trabajo que han realizado en beneficio de las familias, el cual ha sido excelente ya que, gracias a sus esfuerzos, la capital de estado se mantiene como una de las más competitivas a nivel nacional.

Destacó que la ciudad de Chihuahua, se ha reconocido por los servicios que brindan a las familias capitalinas y que es un deber del servicio público el atender a las familias como se lo merecen.

En este sentido, destacó que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a cargo de su titular Adriana Diaz, ha sido pionera en la digitalización de trámites, para hacerlos menos burocráticos y que sean más accesibles para la ciudadanía.

Por otro lado, reconoció a la Dirección de Obras Públicas y a su director Carlos Rivas, ya que, es gracias a ellos que la ciudad tiene infraestructura de calidad para fortalecer los espacios públicos, mejorar la movilidad, funcionalidad y visibilidad en calles, entre otros.

Asimismo, Chavira Venzor señaló que gracias al personal del IMPE y de su titular Juan Antonio González, se cuida la salud de las y los colaboradores del Gobierno Municipal, a quienes les reconoció su labor diaria. Además, los exhortó a continuar con ese servicio que brindan para fortalecer el trabajo que ya se venía haciendo.

Esta visita, forma parte de ese trabajo que mantiene el Gobierno Municipal en reconocer a su personal donde se exhorta y motiva a que den el mejor esfuerzo para dar más resultados a las familias a fin de brindarles una mayor calidad de vida.