Inicia operaciones acueducto de El Sauz; el servicio de agua se restablecerá de manera progresiva

​Los trabajos concluyeron la madrugada de este sábado, reactivando el flujo de 900 litros por segundo para más de 240 colonias de la ciudad.

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La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua concluyó con éxito la reubicación de un tramo del acueducto El Sauz, obra coordinada con la Dirección de Obras Públicas del Gobierno Municipal dentro de los trabajos de construcción de la gaza de incorporación en la avenida Teófilo Borunda.

​El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, informó que las maniobras finalizaron conforme a lo programado alrededor de las 2:00 horas de este sábado 31 de octubre. De inmediato se puso en operación el acueducto, el cual conduce un volumen de 900 litros por segundo y abastece a más de 240 colonias. Debido a la estabilización de la red, la recuperación del suministro se dará de manera gradual.

​Las labores consistieron en la interconexión de dos extremos en un tramo de 500 metros de tubería de conducción, así como en el reemplazo de una válvula de 36 pulgadas, infraestructura que permitirá optimizar la operación y eficiencia del acueducto.

​El titular del organismo agradeció la colaboración y responsabilidad de la ciudadanía en el cuidado del agua durante la jornada de trabajo, ya que la disminución en la demanda permitió aprovechar el líquido disponible en los tanques y mantener un suministro suficiente para las necesidades básicas.

​Finalmente, la JMAS pone a disposición de la población el teléfono 073 de su Centro de Información y Servicios para atender dudas, reportes de eventualidades o dar seguimiento al restablecimiento del servicio.