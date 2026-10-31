Se estrella contra luminaria en la Tecnológico; lo trasladan al hospital

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó lesionado luego de protagonizar un aparatoso accidente cuando circulaba a bordo de un vehículo Volkswagen Pointer sobre la avenida Tecnológico, en sentido de sur a norte.

El percance ocurrió antes de llegar al paso a desnivel de la Vialidad Nogales, donde presuntamente debido al exceso de velocidad, el conductor perdió el control del volante, impactó primero contra el camellón y posteriormente se estrelló contra la base de una luminaria.

Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó prácticamente incrustado contra la estructura, mientras que el conductor permaneció atrapado en el interior. Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para auxiliarlo y solicitaron el apoyo de agentes de la Policía Vial y una ambulancia.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre se dirigía a vender tamales en la terminal de autobuses de Pistolas Meneses cuando ocurrió el accidente.