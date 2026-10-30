Atiende Estado con más de 8 mil apoyos a la población afectada por las lluvias

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) distribuyó 8 mil 080 apoyos emergentes y raciones de alimento caliente entre la población, para atender a la población ante las lluvias registradas en diversas regiones de la entidad.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, dijo que la presencia institucional se planificó para mantenerse cerca de la ciudadanía antes, durante y después del fenómeno meteorológico, con acciones preventivas y de seguimiento que permitieron atender oportunamente las zonas afectadas.

Informó que, en Ciudad Juárez, como parte de las acciones de protección y acondicionamiento de viviendas, se entregaron 150 apoyos de hule negro, 100 polines de tres pulgadas por seis metros y 500 láminas galvanizadas calibre 28.

Además se distribuyeron 300 cubetas de impermeabilizante y 120 cubetas de pintura vinílica, 80 tanques de gas LP de 10 kilogramos, 40 calefactores portátiles y 40 parrillas de gas LP.

También se dispersaron 10 kits de cama, cada uno compuesto por un colchón matrimonial de espuma y una base de madera tapizada, 10 kits de baño que incluyen sanitario, lavabo, mezcladora y accesorios.

El funcionario estatal precisó que de manera paralela, entregaron casa por casa 2 mil 116 raciones de alimento caliente preparadas en los comedores comunitarios Águilas de Zaragoza, Guadalupe, Revolución Mexicana y Riberas del Bravo.

En el resto del estado, con el apoyo y la coordinación de alcaldes y diputados se identificaron las necesidades puntuales de cada región y se entregaron 4 mil 614 apoyos emergentes.

Estos consistieron en 2 mil 863 despensas, 208 cobijas, 65 colchonetas, 30 electrodomésticos, 296 cubetas de impermeabilizante, 48 botes de pintura, 886 apoyos de hule negro para prevenir goteras y 218 kits de insumos para limpieza.

Jesús Carrillo enfatizó que se mantiene comunicación permanente con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), para coordinar esfuerzos y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier contingencia, con el compromiso de mantener una atención cercana a la ciudadanía.