Impulsa hijo de Michael Jackson campaña para llevar ‘Thriller’ al número uno de Billboard

Prince Jackson, hijo mayor del legendario cantante Michael Jackson, puso en marcha una campaña denominada “Thriller Challenge”, con la que busca que el icónico tema “Thriller” alcance por primera vez el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos.

Aunque el álbum homónimo logró permanecer durante 37 semanas en la cima del Billboard 200, la canción original tuvo un recorrido distinto en las listas de popularidad, pues en 1984 alcanzó únicamente el cuarto puesto del listado estadounidense de sencillos.

La iniciativa aprovecha la temporada de Halloween, periodo en el que la canción registra un repunte natural en su reproducción y consumo musical. A través de este movimiento, Prince busca movilizar a los seguidores de su padre para impulsar el tema en las plataformas digitales y los medios tradicionales.

Durante una entrevista con KTLA 5 Morning News, el hijo del llamado Rey del Pop convocó a los fanáticos a participar mediante distintas acciones: escuchar “Thriller” en servicios de streaming, adquirir la canción en formato digital o físico y solicitarla en las estaciones de radio.

Con esta campaña, la familia Jackson y sus seguidores buscan darle un nuevo capítulo a la historia de uno de los temas más representativos de la música pop, cuatro décadas después de su lanzamiento.

información de Agencias