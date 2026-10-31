Comunidad menonita expone a Marco Bonilla propuestas para mejorar la región

Piden dar continuidad a programas estatales, fortalecer la infraestructura, impulsar la economía y gestionar soluciones ante el Gobierno Federal

Cuauhtémoc, Chih., a 30 de octubre de 2026.- Marco Bonilla participó en un foro regional con integrantes de la comunidad menonita, quienes expusieron las principales necesidades y propuestas para impulsar el desarrollo económico y social de la región durante los próximos años.

Entre los planteamientos destacaron la importancia de fortalecer la economía mediante la apertura de nuevas industrias, impulsar el turismo, mejorar las condiciones de seguridad y dar continuidad a los programas estatales que han demostrado resultados positivos.

Asimismo, solicitaron que Chihuahua sea un aliado de los sectores productivos y un gestor permanente ante el Gobierno Federal para atender problemáticas que afectan directamente a la región. Uno de los temas prioritarios fue el suministro de energía eléctrica, particularmente para las actividades de producción y procesamiento de manzana, así como para los sistemas de riego, porque enfrentan hasta 16 interrupciones del servicio en un solo día, situación que pone en riesgo la conservación de la fruta y limita el crecimiento de la actividad agrícola.

Señalaron que, aunque la responsabilidad corresponde al ámbito federal, necesitan el respaldo del Gobierno Estatal para gestionar soluciones ante la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido, advirtieron que durante los próximos dos años se proyecta un crecimiento de 500 mil cajones adicionales de manzana, pero actualmente no cuentan con los 15 mil kilowatts necesarios para garantizar su refrigeración. Por ello, plantearon la creación de un parque agroindustrial que permita fortalecer la cadena productiva, generar nuevas oportunidades de inversión y dar mayor valor a la producción regional.

Los productores manifestaron su preocupación por los cambios en las reglas de operación y administración del recurso, así como por las disposiciones relacionadas con la Ley de Aguas y advirtieron que estas condiciones, sumadas a las dificultades comerciales con Estados Unidos, ponen en riesgo el futuro de la fruticultura, por lo que insistieron en contar con un representante que defienda sus intereses y gestione alternativas ante las autoridades federales.

Además, solicitaron impulsar nuevos mercados para colocar sus cosechas y diversificar las oportunidades comerciales, ante la incertidumbre que representa la relación comercial con Estados Unidos.

Consideraron que contar con seguridad jurídica, infraestructura y alternativas de comercialización permitirá dar mayor valor a sus productos y mantener el crecimiento económico de la región.

En materia de infraestructura, propusieron ampliar la red carretera, rehabilitar los caminos existentes que conectan con las comunidades y realizar trabajos de mantenimiento mediante riego de sello en los caminos de los campos, a fin de mejorar la movilidad y facilitar las actividades productivas.

Entre las solicitudes específicas también plantearon el mantenimiento del corredor y del puente a desnivel ubicado en el kilómetro 10, así como gestionar el cambio de la Zona B a Zona A en materia de ganadería y la urgencia de contar con un Rastro TIF.

También solicitaron gestionar un nuevo hospital regional del IMSS, fortalecer los servicios de salud, mantener condiciones de seguridad que permitan trabajar con tranquilidad y establecer una notaría local en el corredor comercial.