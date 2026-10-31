Halloween: Entre espíritus, rituales y dulces, así nació la noche de brujas

Cada 31 de octubre, millones de personas alrededor del mundo salen a las calles con disfraces de brujas, monstruos y personajes de terror, mientras los niños recorren las casas en busca de dulces. Sin embargo, detrás de esta celebración llena de calabazas, máscaras y fiestas existe una historia milenaria que combina antiguas creencias paganas, tradiciones religiosas y costumbres populares.

Aunque Halloween suele relacionarse con Estados Unidos, su origen se remonta a más de dos mil años atrás, en la antigua festividad celta conocida como Samhain, que marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno. Para los pueblos celtas, esta fecha representaba un periodo de transición asociado con la muerte y el mundo espiritual.

De acuerdo con sus creencias, durante la noche del 31 de octubre la separación entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más tenue, por lo que los espíritus podían regresar a la Tierra. Para protegerse o evitar ser reconocidos por estas presencias, las comunidades realizaban rituales y utilizaban disfraces, una práctica que con el paso de los siglos evolucionó hasta convertirse en parte de la celebración actual.

¿Por qué se piden dulces en Halloween?

La tradición de recorrer las viviendas para pedir alimentos tiene antecedentes en antiguas costumbres europeas, como el souling, mediante el cual personas, especialmente niños, visitaban casas para solicitar comida o pequeños panes a cambio de oraciones por los difuntos. También existía el guising, una práctica en la que las personas se disfrazaban y ofrecían canciones, versos o pequeñas representaciones a cambio de comida.

Estas costumbres evolucionaron con el paso del tiempo y, particularmente en Estados Unidos durante el siglo XX, se consolidó la práctica del famoso “dulce o truco” (trick or treat), en la que los niños recorren las calles disfrazados para recibir golosinas. Así, lo que comenzó como una celebración vinculada con antiguas creencias sobre la muerte y los espíritus terminó convirtiéndose en una de las festividades populares más reconocidas del mundo.