Lupita Borruel aplaude iniciativa interinstitucional en favor de la salud materna y el desarrollo infantil

La regidora presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, Lupita Borruel, aplaudió la colaboración del Gobierno Municipal, a través del DIF Municipal, el Hospital Infantil de Chihuahua y la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), para impulsar los programas “Semillitas” y “+Más Vida”, los cuales representan un avance significativo en el cuidado integral de la salud de las mujeres y el desarrollo sano de las infancias.

La regidora subrayó que cuidar la salud de las mujeres de manera integral es una prioridad, y que estos programas significan dar grandes pasos para lograrlo, al atender no solo la parte médica, sino también el acompañamiento emocional, psicológico y social durante el embarazo y el posparto.

Asimismo, Lupita Borruel reconoció en la presidenta del DIF Municipal y primera dama, Karina Olivas, a una gran aliada en materia de salud materna y cuidados de las infancias, destacando su compromiso y sensibilidad para impulsar acciones que impacten positivamente en la vida de las mujeres y sus familias.

Con el propósito de sumar esfuerzos y fortalecer el acompañamiento integral a mujeres embarazadas y en etapa de posparto, el DIF Municipal formalizó una alianza con el Hospital Infantil de Chihuahua y FECHAC para impulsar el Programa de Desarrollo Sano e Integral de la Primera Infancia “Semillitas” y el programa “+Más Vida”.

Esta colaboración reconoce que los primeros mil días de vida, desde el vientre materno, son determinantes para el desarrollo integral de niñas y niños. A través de estos programas se brinda acompañamiento personalizado, capacitación, canalización a servicios de salud, apoyo psicológico y asesoría jurídica a mujeres embarazadas y en posparto en situación de vulnerabilidad, así como a aquellas que requieran acompañamiento durante la maternidad, desde el embarazo y hasta seis meses después del parto.

Como fase piloto, se seleccionaron los siguientes centros comunitarios o CEDEFAM: El Porvenir, Vallarta, De la Cruz, Punta Oriente, Vistas Cerro Grande, Valle Dorado.

Entre los apoyos contemplados por el programa se encuentra la entrega de cartilla de control prenatal, seguimiento médico por parte de especialistas como psicólogos, médicos y nutriólogos, así como la realización de pláticas informativas, ejercicios psicoprofilácticos y diversas acciones enfocadas al bienestar físico y emocional.

Finalmente, la regidora del PAN, reiteró que continuará con la difusión de estos programas a través de las Casas de Enlace, con el objetivo de que esta información llegue a más mujeres que lo necesiten y así fortalecer la salud materna e infantil en todo el municipio.