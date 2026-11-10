Luna de Castor 2026: ¿Qué día y a qué hora se verá la superluna?

La superluna de noviembre, conocida como Luna de Castor, alcanzará su punto máximo el próximo 24 de noviembre y podrá observarse durante tres días.

La Luna comenzará a ser visible del 23 al 25 de noviembre, y su punto máximoserá el 24 de noviembre alas 18:02, momento en el que el satélite emerge en el horizonte oriental.

Por otra parte, el instituto Nacional de Astrofísica, óptica y Electrónica (NAOE) señala que no se requiere el uso de telescopio ni filtros especiales para apreciar el evento celeste.

Sin embargo, los especialistas sugieren buscar sitios alejados de la contaminación lumínica urbana y con baja nubosidad.

¿Por qué es conocida como Luna de Castor?

Además, esta superluna también es conocida como Luna de Castor. Su nombre proviene de las tribus nativas americanas, que solían nombrar las lunas llenas basándose en características particulares de cada mes.

De acuerdo con Starwalk, en noviembre, los castores están ocupados construyendo diques y almacenando comida para el invierno, razón por la cual algunos creen que esta luna llena fue nombrada en su honor.

Otra teoría sugiere que el nombre proviene de los cazadores, quienes colocaban trampas para castores en esta época del año con el propósito de recolectar sus cálidas pieles para los meses más fríos.

Por otra parte, otros nombres de la luna llena de noviembre que provienen de la cultura nativa americana incluyen Luna de Hielo y Luna Helada, debido a que las temperaturas comienzan a descender durante esta época del año.