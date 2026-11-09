René Chavira toma protesta a Jesús René Rascón como director de Desarrollo Humano y Educación

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira, tomó protesta a Jesús René Rascón Mondragón como nuevo director de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal, dependencia responsable de impulsar programas educativos y acciones de atención social dirigidas a las familias de la capital.

Con este nombramiento, Rascón Mondragón asumirá la responsabilidad de encabezar las estrategias y programas enfocados en fortalecer el desarrollo de las familias chihuahuenses, así como dar continuidad a las acciones municipales en materia de educación y atención comunitaria.

La dependencia tiene entre sus principales funciones promover oportunidades educativas, impulsar programas de desarrollo humano y generar acciones que contribuyan al bienestar de los distintos sectores de la población.