“Equilibro de experiencia y juventud” arma fuerte de Pumas al enfrentar a Tigres en liguilla de la Liga Mx Femenil

Pumas femenil saben que no será sencillo abrir mañana los cuartos de final frente a Tigres en el estadio Olímpico Universitario; pero confían en que lo invertido en el equipo y el trabajo de las jugadoras con el entrenador, Roberto Medina les dará resultados.

Ciudad de México. Pumas, Juárez y Toluca tienen la misión de romper la hegemonía que por casi una década han mantenido cinco clubes en la Liga Mx Femenil. Las auriazules, con un plantel equilibrado entre juventud y experiencia, saben que no será sencillo abrir mañana los cuartos de final frente a Tigres —siete veces campeonas del certamen— en el estadio Olímpico Universitario; pero confían en que lo invertido en el equipo y el trabajo de las jugadoras con el entrenador, Roberto Medina les dará resultados.

“A las chicas que llevan tanto tiempo aquí les hace muchísima ilusión enfrentar a Tigres en una fase final. Entrar a una liguilla es algo súper bonito, que devuelve esa confianza en los fichajes que se han hecho”, explicó la española, Andrea Pereira.

En total se han disputado 17 títulos de Liga Mx desde 2017 y entre Tigres (7), Rayadas (4), América (3), Guadalajara (2) y Pachuca (1) se han repartido los trofeos.

“El grupo está feliz porque regresa a la liguilla y darle esta alegría a la afición es importante. Sabemos que es un rival fuerte, pero estamos primero concentradas en nosotras. Las que tenemos un poco más de experiencia debemos decirle a las jóvenes que hay que confiar, que no nos han regalado nada. Ese equilibrio entre experiencia y juventud nos hace fuertes”, dijo la defensora, Cassandra Montero.

Los Pumas regresan a una liguilla desde el torneo Clausura 2025, donde cayeron en cuartos de final ante Chivas. El ultimo enfrentamiento en esta instancia ante Tigres fue en el Apertura 2024 y fueron goleadas 7-1.

La vuelta entre ambos planteles se llevará a cabo el sábado a las 17:00 hrs en el Volcán Universitario.

“Estoy contento y muy orgulloso de mis jugadoras. Las noto con ese deseo de trascender, de buscar hacer historia pasando esa primera fase, enfocadas en corregir los pequeños detalles que sufrimos durante el torneo para que no nos pasen en instancias como estas. Además, enfrentaremos al equipo más ganador de la Liga”, declaró el estratega universitario con pasado en las Amazonas.

Toluca, con una inversión y confianza en delanteras internacionales como la francesa, Eugenie Le Sommer, y la sueca, Eva Jakobsson, se medirá el miércoles ante el vigente campeón América en el estadio Banorte y la vuelta se jugará el domingo en el Nemesio Diez.