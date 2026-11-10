De la ‘Casa de las Flores’ a ‘Bodas de sangre’, Manolo Caro regresa a México de la mano de García Lorca

El cineasta mexicano llevará la tragedia de Lorca al México contemporáneo y prepara nuevos proyectos teatrales en nuestro país.

Manolo Caro prepara su regreso a México con un proyecto que conecta dos de sus grandes intereses creativos: el teatro y las historias familiares. Disney+ anunció que el cineasta mexicano dirigirá y producirá una nueva adaptación en formato de serie de Bodas de sangre, la tragedia de Federico García Lorca. https://terrific-live-polls.web.

La producción trasladará los conflictos de la obra al México contemporáneo, con escenarios naturales del país y música regional mexicana. El proyecto, desarrollado junto a Woo Films, marca una nueva etapa para Caro después de una larga temporada viviendo en España.

Manolo Caro reimagina Bodas de sangre en México

La pasión, los conflictos familiares y un destino inevitable volverán a encontrarse en esta adaptación de Bodas de sangre. La obra de Lorca, escrita en 1932, cuenta la historia de una novia que escapa con un antiguo amor el día de su boda, desencadenando una tragedia entre dos familias.

La versión de Manolo Caro llevará esta historia al presente y la situará en los paisajes agrestes de México, incorporando elementos de la música regional mexicana.

“Adaptar en México una de mis obras de teatro favoritas es el reto que necesitaba para regresar a mi país”, compartió el director, quien considera esta producción una oportunidad creativa especial.

Woo Films participa en la producción de la serie

La adaptación será desarrollada por Disney+ en colaboración con Woo Films, casa productora de la que Manolo Caro es socio.

Rafa Ley, Mario Savino y Laura Wills participarán como productores ejecutivos. La colaboración forma parte de la estrategia de Disney+ para impulsar contenido original en México y trabajar con algunas de las voces creativas más reconocidas del país.

El regreso de Manolo Caro al teatro mexicano

Además de este proyecto para Disney+, Manolo Caro prepara nuevos proyectos teatrales en México, una disciplina que ha sido fundamental en su trayectoria.

Después de ser padre y de vivir una larga temporada en España, el director vuelve a poner la mirada en la escena nacional. Su trabajo en cine y televisión incluye producciones como La casa de las flores, Perfectos desconocidos y Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando.

Por ahora, Disney+ no ha revelado el elenco ni la fecha de estreno de Bodas de sangre. La expectativa está puesta en conocer cómo Caro transformará uno de los grandes clásicos del teatro en español en una historia con identidad mexicana.