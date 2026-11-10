Cuba toma en serio amenazas de operación militar de EU, afirma representante ante la ONU

Cuba toma en serio la posibilidad de una operación militar de Estados Unidos y prepara a su población para defender su soberanía e integridad territorial, afirmó el representante permanente de la isla ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, y señaló que las autoridades realizan jornadas de preparación defensiva todos los viernes ante las amenazas de Washington, informó Cubadebate.

“Debemos estar preparados para cualquier escenario, incluido el militar”, sostuvo Soberón Guzmán, en una entrevista para el medio ruso Tass, y denunció que altos funcionarios estadunidenses han realizado múltiples declaraciones sobre su disposición a “capturar, bombardear y destruir Cuba”.

Afirmó que esos pronunciamientos justifican que La Habana considere seriamente la posibilidad de una agresión. “Cada viernes en Cuba dedicamos el día a la defensa, para preparar a todo el pueblo para la protección de nuestra soberanía, independencia e integridad territorial”, agregó Soberón.

El representante reconoció la marcada desigualdad entre las capacidades militares de ambos países y explicó que la estrategia cubana se basa en la preparación de toda la población para la defensa del territorio.

No obstante, subrayó que la confrontación no es el objetivo del gobierno cubano, que mantiene su disposición a normalizar las relaciones con Washington mediante el diálogo y el respeto mutuo, pese a las diferencias políticas entre ambos países.