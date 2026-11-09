Ofrece Policía Municipal acompañamiento bancario para trasladar efectivo en la ciudad

El servicio está disponible todo el año y se puede solicitar al 9-1-1 para realizar retiros o depósitos bancarios

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 9 de noviembre de 2026.- Ante la próxima entrega de aguinaldos, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), invita a la ciudadanía a solicitar el servicio gratuito de Acompañamiento Bancario para prevenir robos durante el traslado de dinero en efectivo.

El servicio consiste en que agentes de la Policía Municipal escolten a la persona desde la sucursal bancaria hasta su domicilio o negocio después de un retiro. También pueden acompañarla en el trayecto hacia el banco si necesita realizar un depósito.

Para solicitar el apoyo, basta con llamar al 9-1-1, pedir el acompañamiento e indicar el punto de partida y el destino. La persona puede reservarse el monto que trasladará y el motivo de la operación.

La DSPM recuerda que este servicio está disponible durante todo el año para particulares y comercios que necesiten trasladar efectivo, ya sea para operaciones personales, depósitos o pagos de nómina.