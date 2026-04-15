Luisa María Alcalde afirma que seguirá al frente de Morena: “si me voy, sería por un llamado de la Presidenta”

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó a grupos de oposición de difundir rumores sobre su supuesta salida de la dirigencia.

Respecto a los rumores y calumnias👇🏼 pic.twitter.com/grLoyaVSoK — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 14, 2026

“La derecha no ha dejado de difundir rumores y calumnias: que si la presidenta está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o malos manejos”, señaló.

En un breve mensaje publicado en sus redes sociales, la morenista advirtió que la única razón por la que dejaría el cargo sería un llamado directo de la presidenta de la República.

“La única razón por la que dejaría esta responsabilidad, como lo haría cualquiera de nuestro movimiento, sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”, afirmó.

Consideró que periodistas y actores políticos que han abordado el tema han recurrido al “machismo”.

“Y decir que desde Palenque están por dar un manotazo en la mesa… tampoco sorprende. El león cree que todos son de su condición, pero nada de eso. En Morena tenemos un movimiento fuerte y unido”, insistió.

Para respaldar su postura, Alcalde publicó el comentario que la presidenta Claudia Sheinbaum emitió el 13 de abril en la conferencia matutina.

“Yo reconozco mucho el trabajo de Luisa María. Ellos son la nueva generación. Es una mujer extraordinaria, la verdad, muy trabajadora”, dijo la mandataria.

Sin embargo, en esa misma conferencia, al ser cuestionada sobre la posible salida de Alcalde, Sheinbaum respondió: “No, no tengo conocimiento”.

Esta es la segunda ocasión en que Luisa María Alcalde en menos de un mes desmiente los rumores que circulan desde febrero en columnas periodísticas y comentarios dentro de la clase política.

En esos mismos análisis también se ha mencionado la posible salida de Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena; sin embargo, él ha preferido mantenerse al margen de responder.