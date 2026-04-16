Lucero se une a los festejos por los 40 años de carrera de Mijares: ‘Te quiero muchísimo’

Durante el concierto de Mijares en el Auditorio Nacional, Lucero le dedicó un emotivo mensaje que emocionó al público.

Como parte de su gira para festejar 40 años de carrera, Mijares se presentó en el Auditorio Nacional de la CDMX con su gira Mijares Sinfónico. Durante el evento, Lucero, quien acompañó al intérprete de Baño de mujeres en el escenario, expresó el orgullo que siente por su exesposo tanto en su papel como artista, como en el de papá.

Lucero está orgullosa de los 40 años de trayectoria de Mijares

Durante el concierto de Mijares en el Auditorio Nacional de la CDMX, con el que continúa su celebración por 40 años de carrera, el cantante tuvo una invitada de lujo: Su exesposa, la querida Lucero.

Antes de comenzar a interpretar El Privilegio de Amar, una de las canciones que comparten como pareja, Lucero pidió permiso al público para poder dar un mensaje al papá de sus hijos.

“Tengo que decir que estoy muy orgullosa del artista que eres, del hombre que eres, del papá que eres para nuestros hijos y me alegra profundamente celebrar contigo tus 40 años de carrera”, mencionó la mexicana, quien continuó felicitando a Mijares.

Las palabras de Lucero emocionaron al público que comenzó a pedirles a gritos a los cantantes que se dieran un beso; sin embargo, Lucero respondió con humor: “Ya nos dimos unos hace tiempo”.

Mijares celebra 40 años de carrera. (Getty Images)

Lucero habla sobre la familia que construyó con Mijares

Además de felicitarlo por su carrera, Lucero aprovechó para hablar sobre la familia que comparten a pesar de su divorcio (tienen dos hijos, José Manuel Mijares Hogaza y Lucero Mijares Hogaza, de 24 y 21 años respectivamente).

“Quiero felicitarte, Manuel, quiero de verdad enaltecer todo lo que eres como artista, como persona y, repito, como papá de nuestros hijos. Creo que hemos podido construir una familia que tal vez algunos digan que pues no es tan funcional, pero para nosotros funciona a las mil maravillas”, mencionó la cantante de Cuéntame.

Lucero habló sobre la familia que formó con Mijares. (Getty Images)

Lucero también mostró el cariño que aún siente por Mijares: “Te admiro profundamente, te quiero muchísimo y estoy muy emocionada de ver a tu público entregándote el corazón”.

“Te agradezco muchísimo que me hayas invitado a cantar contigo esta noche como lo hiciste con tus demás amigos, que te admiramos y que te queremos tanto. Que sean 40 años más, Manuel. Así que tienes un compromiso con todos nosotros de cumplirlos”, así terminó su discurso la mamá de Lucerito Mijares.

La relación de Lucero y Mijares

Mijares y Lucero se conocieron cuando grabaron la película Escápate Conmigo, de la cual fueron protagonistas junto a Jorge Ortíz de Pinedo en 1987 y, aunque los dos han comentado que se enamoraron ahí, el romance no prosperó por la diferencia de edades, él tenía 25 y ella 17.

Años después, Mijares intentó acercarse a Lucero, como lo declaró a Quién en 2020, sin embargo, él considera que ella lo ignoró en venganza por no haberle correspondido su interés en el set de la película.

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Finalmente, cuando el cantante dejó de buscar a ‘La novia de México’, se encontraron en un hotel de Guadalajara, a donde viajaron por distintas razones de trabajo, y entonces comenzaron a salir.

Diez años después desde que se conocieron, se casaron el 18 de enero de 1997 en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México, en una boda televisada. Años después tuvieron a sus hijos José Manuel en 2001 y a Lucerito en 2005.

Mijares y Lucero tuvieron dos hijos, de ellos, Lucerito está siguiendo los pasos de sus papás en el mundo de la música. (Getty Images)

A pesar de su divorcio en 2011, Lucero y Mijares han mantenido una amistad cercana que se refleja en las múltiples colaboraciones musicales que han hecho desde entonces. Las palabras que le dedicó Lucero también son muestra del afecto que sigue existiendo entre ellos.