“Los Tigres”, presunto grupo responsable de enfrentamiento en Nonoava

Francisco Sáenz Soto, encargado de la Fiscalía General del Estado señaló que el grupo de “Los Tigres” es el pregunto responsable del enfrentamiento contra elementos de la Defensa en el municipio de Nonoava.

Señaló que están en la tarea de individualizar a los responsables y que en la zona se reforzó la presencia de fuerzas estatales y federales.

Sáenz recordó que derivado del enfrentamiento el pasado lunes, se tomó la decisión por parte del Ayuntamiento de cancelar las fiestas patrias.

Cabe señalar que derivado del enfrentamiento, dos civiles resultaron lesionados, siendo trasladados a un hospital bajo resguardo policiaco.