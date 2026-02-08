Los Seahawks ganan el Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks se vengaron este domingo de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi’s Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi, en una tarde en la que el ritmo lo puso Bad Bunny en un histórico espectáculo del descanso.

Cinco goles de campo transformados por Jason Myers, un récord absoluto en el Super Bowl, un pase de ‘touchdown‘ del ‘quarterback‘ Sam Darnold a AJ Barner y una anotación de Uchenna Nwosu tras pérdida de Drake Maye entregaron al equipo de Mike Macdonald el título de la NFL tras una temporada en la que rozó la perfección.

Los Seahawks se tomaron la venganza más dulce en Santa Clara frente a unos New England Patriots que hace once años les negaron el título en el Super Bowl de Phoenix.

Con información de EFE