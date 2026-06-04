Los Knicks remontan a los Spurs y se llevan el Juego 1 de las Finales de la NBA

Los New York Knicks dieron el primer golpe en las NBA Finals 2026 al vencer 105-95 a los Spurs en el Juego 1 disputado en San Antonio. El equipo visitante cerró con mayor efectividad el último cuarto y tomó ventaja de 1-0 en la serie, después de un partido que tuvo cambios de ritmo, momentos de tensión y una reacción clave en la segunda mitad.

Total clutch points scored in the Playoffs since 2023: 144 – JALEN BRUNSON

84 – Shai Gilgeous-Alexander

69 – Nikola Jokić

65 – Jayson Tatum @jalenbrunson1 and New York have a 1-0 series lead in the NBA Finals! pic.twitter.com/rF0uisenzZ — NBA (@NBA) June 4, 2026

El encuentro inició con los Knicks atacando desde la primera posesión. Jalen Brunson abrió el marcador para Nueva York, mientras que Victor Wembanyama respondió temprano con un tiro en suspensión de media distancia para los Spurs. En los primeros minutos, el equipo visitante encontró puntos con OG Anunoby y Karl-Anthony Towns, obligando a San Antonio a pedir tiempo fuera tras un buen arranque neoyorquino.

San Antonio logró estabilizarse durante el primer cuarto con tiros libres de Stephon Castle y Dylan Harper, además de triples de Julian Champagnie y Harrison Barnes, que encendieron a la afición local. Los Spurs cerraron mejor el periodo y amenazaron con despegarse, mientras los Knicks vivieron un momento de preocupación cuando Brunson se dirigió a los vestidores en los últimos segundos del cuarto inicial.

El base de Nueva York regresó a la duela en el segundo periodo, cuando el partido comenzó a aumentar su intensidad física en la pintura. Wembanyama tuvo una de las acciones defensivas más destacadas con un bloqueo sobre Karl-Anthony Towns, mientras San Antonio se mantuvo efectivo desde la línea de tiros libres y encontró un triple importante de Devin Vassell para intentar ampliar su ventaja.

Los Knicks respondieron con Mikal Bridges, quien acercó el marcador con un tiro de media distancia, y luego Landry Shamet apareció con un triple con paso atrás tras asistencia de Brunson para poner a Nueva York al frente momentáneamente. Sin embargo, Champagnie fue clave para los Spurs antes del descanso, con triples asistidos por Stephon Castle y De’Aaron Fox, para mandar a San Antonio arriba 55-48 al medio tiempo.

En el tercer cuarto, los Spurs iniciaron con ventaja de siete puntos y trataron de controlar el ritmo del partido. Wembanyama volvió a sumar desde la línea, mientras Stephon Castle consiguió una bandeja tras rebote ofensivo para sostener la diferencia. No obstante, Nueva York empezó a recortar distancia con puntos de Shamet, quien anotó en corte hacia el aro y después convirtió un triple en carrera asistido por Miles McBride