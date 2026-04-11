Los astronautas del Artemis II se apresuran hacia el amerizaje al final de la misión lunar

Los cuatro astronautas a bordo de Artemis II están en la recta final de su histórica misión, la primera con humanos a bordo que sobrevuelan la Luna desde 1972. Si todo sale según lo previsto, amerizarán en el océano Pacífico cerca de San Diego el viernes por la noche. Esto sigue a un viaje de 10 días que comenzó el 1 de abril con el despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Tras pasar un día orbitando alrededor de la Tierra para asegurarse de que su nave funcionaba como se esperaba, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen volaron lejos de la Tierra.

La misión está llena de superlativos. El señor Glover es el primer hombre negro en viajar alrededor de la luna, y la señorita Koch es la primera mujer. El señor Hansen es el primer astronauta canadiense en realizar este viaje.

Bajo el mando del Sr. Wiseman, la misión de la NASA superó el récord de distancia establecido por el Apolo 13 en 1970. Mientras los astronautas giraban alrededor del lado oculto de la Luna, pasaron por un punto a 252.756 millas de la Tierra, aproximadamente 4.100 millas más lejos de lo que había recorrido la tripulación del Apollo 13.

En el proceso, los astronautas de Artemis II estudiaron partes del lado lejano que los ojos humanos nunca habían visto (esas partes de la superficie estaban en sombra durante las misiones Apolo). También presenciaron un eclipse solar de 53 minutos, que dejó maravillado tanto a ellos como a la gente en la Tierra.

Artemis II ha tenido sus contratiempos, incluyendo fallos de comunicación y problemas con un inodoro, que mostraron la necesidad de soporte informático y habilidades de fontanería en el espacio.

Pero, lo más importante, la misión demostró que sistemas críticos de la nave Orión, como el soporte vital y la propulsión, pueden transportar a seres humanos a la Luna.

Información de The New York Times