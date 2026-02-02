Locomotora arranca oreja a indigente que dormía sobre las vías

La noche de este lunes se registró un aparatoso accidente luego de que un hombre fuera arrollado por el tren.

Se trató de un hombre de 45 años de edad indigente. Fue atropellado por el tren sobre la vialidad ch p y 60.



Fue una locomotora de carga, el sujeto estaba recostado sobre la vía cuando pasaba el tren; intentó levantarse de la vía fue golpeado por el mismo.



Múltiples golpes y oreja izquierda cortada, fue atendido por paramédicos de cruz roja y la policía vial tomó nota, el accidente en la colonia cerro de la cruz.