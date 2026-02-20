Localizan sin vida a joven en vivienda de la colonia Alamedas

La noche de este viernes un hombre de 27 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Miguel Bolaños, en la colonia Alamedas, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el reporte preliminar, fue su madrastra quien lo encontró suspendido dentro de la vivienda y de inmediato solicitó apoyo a través del número de emergencias. Al arribar, paramédicos y autoridades confirmaron que el joven, identificado como Javier Ramírez, ya no contaba con signos vitales.

Trascendió que el hombre padecía depresión y residía solo en el inmueble donde ocurrieron los hechos. La zona fue asegurada por elementos policiacos para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena, mientras que personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado al complejo C7, donde se practicarán los estudios de ley.