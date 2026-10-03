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Localizan sin vida a guardia de seguridad en arroyo; tenía varios días desaparecido

Un hombre de 65 años, identificado como Adrián Mireles, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, fue localizado sin vida al interior de un arroyo ubicado por el antiguo camino a la presa El Rejón, en las inmediaciones del parque El Reliz.

El hallazgo ocurrió luego de que uno de sus compañeros comenzara a buscarlo, debido a que tenía varios días desaparecido. El hombre recorrió caminos y veredas aledañas al colegio hasta que encontró a Mireles dentro del cauce.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría fallecido por ahogamiento; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar oficialmente la causa de muerte.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio y acordonaron el área, mientras personal especializado realizó las diligencias correspondientes y se hizo cargo del levantamiento del cuerpo.

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