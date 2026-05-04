Localizan sana y salva a adolescente con reporte de ausencia

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, localizó sana y salva a una adolescente de iniciales K. R. E. O., de 16 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición y/o ausencia desde el 08 de marzo del año en curso, en Ciudad Juárez.

El trabajo ininterrumpido a cargo de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como la activación de los mecanismos de búsqueda, permitieron localizar a la menor de edad.

Fue presentada ante un agente del Ministerio Público como parte de las indagatorias y posteriormente fue entregada a la tutela y resguardo de sus padres.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.