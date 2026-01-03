Localizan restos óseos en un arroyo de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.– Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron la tarde de este 3 de enero un reporte por la localización de lo que aparentaban ser restos humanos en un arroyo ubicado en el cruce del bulevar Jorge Castillo Cabrera y calle San Antonio, al sur de la ciudad.

El aviso fue canalizado a través del sistema de emergencias, por lo que oficiales acudieron de inmediato al lugar, donde una ciudadana señaló que en el fondo del arroyo se encontraba un objeto sospechoso. Tras realizar un recorrido pedestre, los agentes localizaron un hule negro que contenía restos óseos humanos, sin que fuera posible determinar el sexo de la persona, ya que no se encontraron vestimentas ni señas particulares visibles.

Ante el hallazgo, los policías procedieron a asegurar el área y dar aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado, arribando personal del área de homicidios, quien se hizo cargo de la escena para el procesamiento correspondiente. De manera preliminar, la autoridad investigadora indicó que la probable causa de muerte corresponde a un homicidio doloso.