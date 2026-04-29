Localizan Fiscalía occidente a un niño y a un adulto que tenían reporte de ausencia en diferentes hechos

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, localizó sanos y salvos, a un joven de 19 años de edad y a un menor de 5 años y 10 meses de edad, que contaban reporte de ausencia y/o desaparición, en distintos hechos.

En el caso del niño identificado con las iniciales B. A. G. R., su ausencia fue reportada por sus familiares el pasado domingo 26 de abril, en el seccional La Junta, municipio de Guerrero.

El menor de edad localizado, fue regresado a su madre, a quien se le informó que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes podrá acudir a verificar el entorno familiar del infante.

Mientras que el adulto localizado, de nombre Luis Jonathan M. U., contaba con reporte de ausencia y/o desaparición interpuesto el 23 de abril del 2026, en la ciudad de Cuauhtémoc; declaró ante el Ministerio Público que salió de su domicilio por su propia voluntad y que no fue víctima de ningún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.