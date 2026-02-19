Localizan en Monterrey a mujer con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

Derivado de la rápida activación de los mecanismos de búsqueda y localización instrumentados por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), fue localizada Patricia Ivonne M. M., quien tenía reporte de ausencia interpuesto el 15 de febrero del 2026.

La información del reporte establecía que sus familiares perdieron contacto con ella el día 12 de febrero del año en curso, cuando se trasladaba de Chihuahua al estado de Nuevo León.

En seguimiento a los protocolos de búsqueda y localización, así como a las indagatorias realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Niñas, Adolescentes y Mujeres Ausentes, de FEM, lograron localizar a la mujer de 27 años de edad, sana y salva en la ciudad de Monterrey.

Ante el Ministerio Público descartó haber sido víctima de algún delito y refirió que su ausencia fue voluntaria.

Está Fiscalía agradece a la sociedad y medios de comunicación la difusión de las pesquisas ya que optimizan las acciones de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres en el estado que presentan reporte de ausencia.