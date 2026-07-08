Localizan cuerpo envuelto en una cobija en la carretera Juárez–Chihuahua

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado la tarde de este martes a un costado de la carretera Juárez–Chihuahua, a la altura del kilómetro 7, en la zona conocida como Las Curvas del Perico.

El hallazgo se registró luego de que ciudadanos reportaran a las autoridades la presencia de fuertes olores fétidos en las inmediaciones. Como referencia inicial se indicó la iglesia de San Cristóbal, por lo que elementos de distintas corporaciones realizaron un recorrido de búsqueda en el área.

Tras varios minutos, los agentes localizaron el cadáver envuelto en una cobija y con visibles huellas de violencia, por lo que de inmediato acordonaron la escena para preservar la evidencia.

Peritos y agentes de investigación realizaron el procesamiento del lugar y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley y se trabajará en la identificación de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni información sobre los responsables de abandonar el cuerpo en ese sitio.