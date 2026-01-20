Localizan cuerpo en estado de descomposición en camino a El Fresno

La tarde de este martes fue localizado el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición, ya en condición calavérica, en el ejido Chuviscar, el cual colinda con el ejido El Fresno, a unos cuatro kilómetros de la carretera que conduce a Cuauhtémoc.

El hallazgo fue realizado por personas de un rancho aledaño a la zona, quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo.

De acuerdo con información preliminar, la víctima vestía zapatos de trabajo, pantalón de mezclilla y camisa a cuadros. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad ni el sexo de la persona localizada.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para acordonar el área, realizar el levantamiento de evidencias y hacerse cargo de la escena, a fin de iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas de la muerte.