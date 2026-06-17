Prevén miércoles con vientos, chubascos aislados y altas temperaturas en territorio estatal

Este miércoles, una línea seca se establecerá sobre el norte del país y originará vientos fuertes, además de que continúa el pronóstico de lluvia y valores altos de temperatura para las próximas horas en la entidad, derivado de una circulación ciclónica, inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico.

Hoy se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados centígrados en Juárez, en tanto que Chihuahua alcanzará los 36 grados centígrados (°C), Janos 34°C, Madera 25°C, Temósachic 27°C, Cuauhtémoc 28°C, Ojinaga 42°C, Delicias 38°C, Camargo 37°C, Jiménez 35°C, Parral 31°C, Chínipas 33°C y Guachochi 23°C.

Asimismo se prevén vientos con rachas superiores a 65 kilómetros por hora (km/h) en las zonas norte, noroeste y noreste, y lluvias de moderadas a fuertes en las zonas oeste y suroeste.

Para el jueves 18, se pronostican temperaturas que oscilarán entre los 40 grados centígrados (°C) en Ojinaga y 7 (°C) en El Vergel, Balleza.

La velocidad del viento podría superar los 65 km/h en la zona norte (Ahumada, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero), con potencial de tolvaneras en tramos carreteros de Sacramento a Juárez y de Juárez a Ascensión.

Se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en Urique, Batopilas y Guachochi, acompañadas de posible actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.