Localizan cuerpo calcinado al interior de arroyo en colonia 11 de febrero

En la colonia 11 de febrero, ubicada al sur de la capital, la mañana de este sábado, se reportó el hallazgo de un cuerpo calcinado al interior de un arroyo.

Como referencia, la calle más próxima donde se halló este hallazgo, es el ejido Aldama donde se generó una fuerte movilización.

En este lugar hay maquinaria, la cual se encuentra trabajando al interior y fueron obreros quienes localizan el cuerpo y reportan a los números de emergencia.



Tras efectuar una búsqueda, finalmente se confirmó el hallazgo.