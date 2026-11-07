Localizan con drones y rescatan bomberos a hombre lesionado en el Cerro Grande

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 6 de noviembre de 2026.- Gracias al uso de tecnología de drones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), fue posible localizar en pocos minutos a un hombre de 46 años que se encontraba lesionado en el Cerro Grande, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate realizaron las maniobras necesarias para ponerlo a salvo.

Se solicitó apoyo para auxiliar a una persona que presentaba dificultades para descender del cerro debido a una lesión en una de sus piernas.

Ante esta situación, elementos del Grupo de Drones de la Policía Municipal acudieron al lugar y desplegaron una aeronave no tripulada, con la cual lograron ubicar en pocos minutos al hombre, identificado como Carlos Rubén T., de 46 años, lo que permitió orientar las labores de los rescatistas y agilizar su atención.

Una vez localizado, los bomberos ascendieron hasta el punto donde se encontraba y, mediante equipo especializado, implementaron un sistema de descenso seguro, con maniobras para salvaguardar su integridad física durante un recorrido aproximado de 500 metros por la zona montañosa.

Asimismo, el personal de drones apoyó en la identificación de una ruta segura para el descenso, mientras que agentes municipales a bordo de una unidad todoterreno tipo RZR colaboraron en las labores de rescate.

Al llegar a una zona segura, el hombre fue atendido por paramédicos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE), quienes determinaron que presentaba una contractura muscular en la pierna izquierda y que no requería traslado a un hospital.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal destaca que el uso de tecnología, en coordinación con el trabajo de los cuerpos de emergencia, permite agilizar la localización de personas y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, especialmente en zonas de difícil acceso.