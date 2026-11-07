Victoria Federica de Marichalar y Borbón, sobrina del rey de España, visita la CDMX y estuvo en estos ‘hotspots’

La hija de la infanta Elena recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la capital mexicana, probó los tacos de La Once Mil, visitó la Basílica de Guadalupe y se metió a la barra de La Única.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón se dio una escapada a la Ciudad de México y aprovechó su estancia al máximo. La sobrina del rey Felipe VI de España recorrió algunos de los rincones más representativos de la capital para descubrir su gastronomía y compartir con sus seguidores varias imágenes de sus recorridos.

La nieta de Juan Carlos I y Sofía de España, conocida también por su faceta como influencer y su gusto por la moda, publicó en Instagram varias fotografías que acompañó con una frase breve y bastante elocuente: “Mexicoo, tacos y amigos”.

Por si su paso por algunos restaurantes, cantinas, museos y otros sitios de interés histórico no fueran lo suficientemente significativo, hay que señalar que Victoria Federica estuvo muy bien acompañada, ya que en una de las imágenes aparece junto a su novio, Jorge Navalpotro, con quien oficializó su relación en marzo pasado.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón visita la Ciudad de México(Instagram)

De la Basílica de Guadalupe al Castillo de Chapultepec: el recorrido de Victoria Federica por CDMX

Uno de los lugares que tuvo un mayor impacto en Victoria Federica fue, sin duda, su visita fue la Basílica de Guadalupe, ya que compartió una fotografía tomada desde las bandas móviles que circulan a los pies de la imagen de la Guadalupana y acompañó la imagen con un mensaje en el que expresó su impresión por el ambiente del lugar: “Buenos días, la paz de estar aquí es increíble”.

El itinerario de la hija de la infanta Elena también incluyó el Castillo de Chapultepec, uno de los edificios históricos más emblemáticos de la capital del país.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón visita la Ciudad de México(Instagram)



Desde sus terrazas, Victoria Federica compartió una panorámica en la que destacan el Bosque de Chapultepec y la Torre Virreyes, coloquialmente conocida como “El Dorito”, como la bautizaron los chilangos.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón visita la Ciudad de México(Instagram)

Victoria Federica visita La Once Mil y La Única… para darse mucho taco

En cuanto a la vasta oferta gastronómica de la ciudad, Victoria Federica eligió dos paradas obligatorias para visitantes y locales. La Once Mil, donde probó y presumió algunos de los tacos del lugar.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón visita la Ciudad de México(Instagram)

Y, por lo visto, no sólo las comida la hizo llevarse un buen sabor de boca, ya que también subió una foto junto a la emblemática frase “Los mejores tacos de esta esquina”, frase que resume la energía y buen humor que se respira en la taquería.

Otro de los hotspots que visitó fue La Única, cantina/restaurante ubicada en Polanco, donde se metió hasta la barra y donde disfrutó con amigos de música de mariachi.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón visita la Ciudad de México(Instagram)

Museo Casa Diego Rivera y Frida Kahlo, un imperdible en la ruta de Victoria Federica en la CDMX

El recorrido de la sobrina del rey Felipe VI también tuvo su momento cultural, ya que incluyó en su itinerario el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, ubicado en San Ángel.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón visita la Ciudad de México(Instagram)

El recinto conserva los espacios donde vivieron y trabajaron los artistas, que es un conjunto arquitectónico diseñado por Juan O’Gorman durante la década de los treinta.

Además, en este barrio del sur de la capital, también hizo una parada obligada en el restaurante San Ángel Inn, donde aprovechó para hacerse varias fotos.

VICTORIA FEDERICA EN EL SAN ÁNGEL INN

¿Quién es Victoria Federica de Marichalar y Borbón, sobrina del rey Felipe VI?

Victoria Federica es la segunda hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, y hermana menor de Felipe Juan Froilán. Por línea materna, es nieta de Juan Carlos I y la reina Sofía, además de prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón visita la Ciudad de México(Instagram)

Aunque pertenece a la Casa de Borbón por nacimiento, su trayectoria profesional nada tiene que ver con las funciones institucionales de la Corona.

Durante varios años ha desarrollado un perfil como influencer directamente conectada con la moda, el entretenimiento y las redes sociales.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón visita la Ciudad de México(Instagram)

Su cuenta de Instagram se convirtió en una plataforma para compartir sus viajes, outfits, campañas y la asistencia a desfiles de moda de algunas de las marcas de lujo más importantes como Dior.

En televisión participó en El desafío, el programa de Antena 3 en el que distintas personalidades se enfrentan a pruebas físicas y de habilidad.

Además es una aficionada fiel a la tauromaquia, un interés que comparte con su abuelo, Juan Carlos I.