Tijuana asegura a 32 personas por presuntamente facilitar que automovilistas se metieran a las filas de las garitas para cruzar a Estados Unidos, una práctica que altera el orden de espera y genera inconformidad entre quienes esperan su turno

El operativo se realizó después de denuncias ciudadanas. Los asegurados fueron presentados ante un juez municipal por distintas faltas administrativas, de acuerdo con las declaraciones de funcionarios de seguridad.

Un operativo de vigilancia en las inmediaciones de las garitas de Tijuana terminó con el aseguramiento de 32 personas señaladas por presuntamente facilitar que automovilistas ingresaran de manera irregular a las filas vehiculares para cruzar hacia Estados Unidos.

La intervención se realizó después de que ciudadanos reportaran este tipo de prácticas en los accesos fronterizos. Según información publicada por San Diego Redel 30 de octubre de 2026, el director general de Policía y Tránsito Municipal, David García Barraza, informó que el despliegue se llevó a cabo durante la semana anterior y permitió ubicar a personas que presuntamente intervenían para dar paso a vehículos mediante supuestos acuerdos o negocios.

Los asegurados fueron puestos a disposición de un juez municipal, quien revisaría las conductas atribuidas a cada uno. Las autoridades señalaron que las intervenciones correspondieron a distintas faltas administrativas, por lo que no se debe confundir este procedimiento con una detención por delitos ya acreditados.

En los cruces fronterizos de Tijuana, el término gaviotones se utiliza para identificar a personas que facilitan que otros conductores se incorporen a las filas sin respetar el orden establecido.

Esta práctica genera inconformidad entre quienes esperan su turno para cruzar, debido a que algunos automovilistas pueden avanzar mediante la intervención de terceros, en lugar de formarse detrás de los vehículos que llegaron antes.

Los accesos a las garitas de San Ysidro y Otay concentran diariamente una importante cantidad de automóviles que buscan ingresar a Estados Unidos. En periodos de alta demanda, las filas pueden prolongarse durante varias horas, lo que aumenta los conflictos relacionados con el ingreso irregular.

Autoridades municipales advierten que continuarán los operativos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, José Alejandro Avilés Amezcua, señaló que la corporación mantiene medidas para intervenir cuando recibe reportes directos sobre personas que facilitan estas incorporaciones.

El funcionario explicó que, cuando los señalamientos permiten identificar que se está realizando esta práctica, los involucrados pueden ser asegurados y presentados ante la instancia municipal correspondiente.

También sostuvo que las personas señaladas no eran funcionarios públicos, sino particulares que presuntamente intervenían para controlar el ingreso de vehículos a las filas fronterizas.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por San Diego Red, Avilés Amezcua afirmó que, después del operativo, la conducta reportada disminuyó considerablemente. Asimismo, indicó que la Policía Municipal actuaría cuando la ciudadanía denunciara nuevos casos.

¿Qué pueden hacer los automovilistas si detectan estas prácticas?

Las autoridades municipales pidieron reportar las situaciones en las que personas intenten alterar el orden de las filas o faciliten el ingreso irregular de vehículos.

Para quienes utilizan los cruces fronterizos, respetar los accesos establecidos y acudir con anticipación ayuda a evitar conflictos con otros conductores y retrasos adicionales.

El aseguramiento de las 32 personas forma parte de las acciones municipales para atender las denuncias sobre estas prácticas en las inmediaciones de las garitas. Sin embargo, la información difundida hasta el momento no detalla la identidad de los asegurados ni las sanciones individuales que pudo determinar el juez municipal.