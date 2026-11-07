Director jurídico de la FIFA, Emilio García, renuncia entre señalamientos por fallos disciplinarios en el pasado Mundial

Emilio García Silvero presentó su dimisión a la FIFA, donde se desempeñó como director jurídico durante ocho años. Foto tomada de la cuenta de X @GarciaSilvero

Ginebra. El español Emilio García Silvero dejará el cargo de director jurídico de la FIFA tras ocho años de gestión bajo la presidencia de Gianni Infantino y en medio de severos cuestionamientos a los fallos disciplinarios del pasado Mundial.

A través de un comunicado, la FIFA señaló que García “ha expresado su deseo de emprender un nuevo capítulo en su carrera y regresar a España después de 15 años trabajando en el extranjero al servicio del futbol internacional”.

Como jefe de la unidad legal y de cumplimiento de la FIFA, García supervisó los casos disciplinarios de torneos, las normas del mercado de transferencias y las disputas contractuales a nivel global. Asimismo, lideró el traslado del equipo legal del organismo de Zúrich a Miami en 2023.

Durante su gestión, impulsó una mayor transparencia en el área jurídica de la institución mediante la publicación de resoluciones, expedientes y listas de clubes sancionados en el mercado de pases internacional.

“Realmente ha sido un sueño trabajar junto a colegas de todo el mundo para mejorar el marco regulatorio del futbol internacional”, afirmó García en el comunicado oficial.

Antes de su llegada a la FIFA, el ejecutivo había trabajado con Infantino en la UEFA -ente rector del futbol europeo y se incorporó a la sede de Zúrich dos años después de que el dirigente suizo asumiera la presidencia en 2016.