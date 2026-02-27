Localizan a mujer sin vida tras incendio en el seccional de Anáhuac

Una mujer fue localizada sin vida este viernes 27 de febrero, luego de un incendio de pastizal registrado en el Ejido Tascate del Águila, en la seccional de Anáhuac.



El reporte se recibió a las 12:49 horas, comisionándose la unidad de Policía Preventiva adscrita a la comandancia local al lugar donde se informaba sobre un incendio al interior del patio de un domicilio. Al arribar, personal del Cuerpo de Bomberos ya había sofocado el fuego. El comandante a cargo informó que, al extinguir las llamas, se percataron de la presencia de una persona en el centro del área afectada.



Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que se trataba de una mujer que ya no contaba con signos vitales y presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en la mayor parte del cuerpo. La víctima fue localizada en posición de cúbito ventral, de complexión regular y aproximadamente 1.66 metros de estatura.



En el lugar se presentó un masculino de 52 años de edad, quien manifestó que el domicilio pertenece a un familiar y que la persona fallecida era su hermana, de 75 años de edad, señalando que posiblemente se encontraba realizando labores de limpieza cuando ocurrió el incendio, aunque dijo desconocer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.



Arribó personal de la Fiscalía de la Mujer, quienes se hicieron cargo del procesamiento de la escena y de las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.